موعد حفل راغب علامة في رأس السنة

يستعد النجم البناني الكبير راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، وذلك في العاصمة الأردنية عمان بفندق أوتيا جراندحياة، يوم الإثنين 30 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الأعمار.
ومن ناحية اخري يستعد "راغب" من طرح ألبوم جديد في مطلع العام المقبل 2020.
ويشار ان اخر اعمال راغب علامة أغنية بعنوان "صدفة" والتي حققت 4 ملايين مشاهدة بموقع الشيهر اليوتيوب.
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