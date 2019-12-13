رانيا فواز تتألّق بفستانيْ زفاف في حفل زواجها.. ولجين عمران أبرزُ الحاضرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت مُدوِّنة الموضة الفاشنيستا الجميلة رانيا فواز فيديوهات وصورًا من حفل زفافها عبر حسابها في إنستغرام قبل ساعات قليلة، وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً أن فواز تألقت بفستانيْ زفاف مميزين من تصميم والدتها زينة زكي.

وكانت فواز قد احتفلت بزواجها يوم أمس الـMeliá Desert Palm في حفل زفاف فخم جدًا ومميز حضره عدد من المشاهير المقرّبين من مدونة الموضة العراقية الشهيرة.

فستان الزفاف الأول جاء مميزًا وفخمًا وتميز بالريش الكثيف بالجزء السفلي منه، كما اختارت لهذا الفستان طرحة بسيطة وأمسكت بيدها باقة ورود تميزت ببساطتها.

فيما اختارت فواز لإطلالتها الثانية في حفل زفافها فستانًا أبيض مُريحًا، من أجل أن تُكمل الليلة بكل بساطة وتستطيع التفاعل مع الزفاف بشكل مناسب، وارتدت فستانًا مكونًا من قطعتين مؤلفًا من corset مع تنورة واسعة من الـTulle، ونشرت المدونة العراقية التي بدت ساحرة بجمالها في حفل زفافها فيديو لحظة رقصها وعريسها على أغنية قولي أحبك للفنان العرقي كاظم الساهر.

وتواجد في الحفل عددٌ من الفاشنيستات والنجمات، من أبرزهن علا فرحات والتي تألقت بفستان من المخمل الأسود، تكوّن من طبقات في الجزء السفلي، مع قصة مفتوحة من ناحية الصدر على شكل حرف v، وأكملت فرحات إطلالتها بارتداء قفازات باللون الأسود.

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كما تألقت الفنانة ليلى العبدالله بفستان ناعم باللون الوردي الناعم تميز بالطبقات الكثيرة في الجزء السفلي منه وتركت العبدالله شعرها منسدلًا.

أمّا الإعلامية السعودية لجين عمران والتي شاركت عددًا كبيرًا من الفيديوهات والصور عبر خاصية الستوري في إنستغرام، فقد تألقت بفستان من تصميم شاربل كرم تميز بالشراشيب في الجزء السفلي مع حزام باللون الوردي في ناحية الخصر.

ونشرت عمران عددًا من الفيديوهات مُعبّرة عن إعجابها بالأعراس العراقية ومدى التفاعل الكبير وخاصةً مع الأغاني الشعبية العراقية، كما نشرت فيديوهات للعروسين مُتمنية لهما السعادة وحياة مليئة بالفرح سويًا، وشاركت فيديوهات مميزة تجمع العروسة ووالدتها مصممة الأزياء الشهيرة زينة زكي، كاشفةً عن تفاعل الأخيرة الكبير والطاقة التي تتمتع بها والتي أضفتها على حفل الزفاف المميز.