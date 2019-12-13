ست حقائق مبهرة عن الفيلم الميلادي الشهير Home Alone – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: لطالما اعتُبر فيلم “Home Alone” الأشهر على الإطلاق بخاصةٍ في فترة عيد الميلاد.

فلطالما اشتهرت قصّة الطفل “كيفن مكاليستر” المشوّقة الذي تركته عائلته في منزله في شيكاغو وسافرت من دونه عن طريق الخطأ.

وقد تصدمكم بعض الحقائق المبهرة عن هذا الفيلم الّذي لاقى رواجاً كبيراً على صعيد العالم.

فهل تعلمون:

1- أنّه كان من المفترض أن يجسّد الممثل روبرت دي نيرو دور هاري، لكنّه رفض فأدّاه “جو بيسكي”؟

2- أنّ العنكبوت الذي ظهر على وجه مارف في أحد المشاهد كان حقيقيًّا؟

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3- أنّ سيناريو الفيلم كُتب بالكامل في 10 أيّام فحسب؟ فالكاتب جون هيوز كان قلقاً بشأن أوّل عطلة عائلية فبدأ بكتابة السيناريو بعد عودتهم إلى الدّيار.

4- أنّ حبيبة باز، التي ظهرت في إحدى الصور هي في الحقيقة شاب؟

5- أنّ كيفن لم يقم بنفسه بالمشاهد الخطيرة كالتزلج على الدرج أو التزحلق على الحبل، بل قام بها ممثل آخر بعمر الثلاثين وبنفس طول الممثل الشهير.

6- أنّ الممثلين جو بيسكي ودانييل ستيرن، أي اللصان، والممثل جون هيرد، أي والد كيفن، لم يريدوا المشاركة في الفيلم لأنّهم لم يتوقّعوا هذا النجاح الكبير له.