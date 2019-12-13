خاص- لايف ستايلز ستوديوز وإيمان السويسي يلتقيان على نغمة

علم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة، أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد والنجمة إيمان السويسي تواصلا مؤخراً للتعاون فيما بينهما على عمل فني مشترك.

وقدمت شركة الإنتاج أغنية لـ “السويسي” تضمنت ايقاعاً حديثاً وطاقة ايجابية وقّعها ابرز الملحنين المصريين لوضع صوتها عليها.

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ومن المعروف بأن لدى النجمة إيمان السويسي ارشيف حافل من الأغاني التي قدمتها في السنوات الماضية وحققت نجاحات من خلالها وأي تحالف مع “لايف ستايلز ستوديوز” سوف يكون مميزاً واضافة لمسيرتها الفنية كون الاخيرة تصرح على دعم نجومها وايلائهم كل اهتمامها وتقديم كل امكاناتها في سبيل ايصالهم الى اكبر شريحة من الجمهور العربي بطريقة راقية وابداعية ان لناحية الانتاج او التسويق.

من جهة أخرى، تواصل “لايف ستايلز ستوديوز” اصداراتها الفنيّة مع أبرز الفنانين في العالم العربي، حيث لا يمر أسبوع دون الكشف عن تعاون أو تصوير عمل فني جديد وآخرها اعلان المخرج عادل سرحان تحضيراته لتصوير أغنية للنجمة كنزة مرسلي من انتاج الشركة بعد سلسلة من التعاونات الفنية الناجحة فيما بينهما.

أيضاً طرحت الشركة عدة أغنيات مصورة على طريقة الفيديو كليب منها: “سعادتك” لـ مروى عيسى. أغنية La Casa Del Amor لـ كنزة مرسلي. أغنية “فشر فشر” لـ راكيل، أغنية “أميرة الحب” لـ رنا سماحة. أغنية “كل شيء مسموح” لـ محمد سرور، إضافة الى عشرات الأعمال المصورة التي حققت نجاحاً كبيراً وارقاماً كبيرة وانتشاراً واسعاً.

اذا وقع اختيار الشركة الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز” على نجمة راقية تشبه الشركة المنتمية اليها حديثاً الى حدّ بعيد ولعله اختيار موفق جداً من قبل الشركة التي تحرص على ضمّ اصوات شبابية قادرة ومتمكنة في معظم الاحيان من اجل تحقيق حلم مؤسسها الشيخ فهد الزاهد الطامح الى ارشفة فنٍ عربيٍ راقٍ تحت سقف شركته التي يريدها ان تكون عروس شركات الانتاج التي تهدف اولاً الى الارتقاء بالفن الى مستويات ابداعية، عصرية ومختلفة .