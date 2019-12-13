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شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تنتهى من نصف مشاهدها فى مسلسل "اطمنى" والان مع تفاصيل الخبر
"اطمني" من نوعية أعمال الـ60 حلقة ومقرر عرضه على الإنترنت ويشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة .
وغابت رشا مهدى عن المشاركة فى أى أعمال فنية العام الماضى لأسباب شخصية، بينما كان آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى وعدد كبيرمن الفنانين.
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