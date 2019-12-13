صور.. نانسى عجرم تصل القاهرة استعدادا لحفلها غدا بالتجمع الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم الجمعة النجمة اللبنانية نانسى عجرم إلى القاهرة استعدادا لإحياء حفلها الغنائى، المقرر إقامته غدا بالقاهرة داخل إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة المطرب محمود العسيلى. ومن المقرر أن تجرى نانسى بروفات خاصة بالحفل مع فرقتها الموسيقية، حيث تعد مفاجأت لجمهورها تقدمها للمرة الأولى . Advertisements وفى سياق متصل تستعد نانسى عجرم بمشاركة النجمين وائل كفورى ووائل جسار لإحياء حفل غنائى يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية ، برئاسة تركي آل الشيخ.

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