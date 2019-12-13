جورج خباز: “المسرح عايش.. يعني الحلم عايش”

متابعة بتجــــــــرد: بدأ الفنان المسرحي جورج خباز بعرض مسرحيته الجديدة التي تحمل عنوان “يوميات مسرحجي” والتي انطلقت في عرضها الأول يوم الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري على مسرح “شاتو تريانون”.
وأعلن خباز عن هذا الخبر السارّ لجمهوره، وعلّق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الكلمات: “المسرح عايش، يعني الحلم عايش، “يوميّات مسرحجي” اليوم اوّل عرض”.
يشارك في مسرحية خباز، وإلى جانبه، مجموعة من الممثلين المسرحيين المحترفين وهم: غسان عطية، لورا خباز، سينتيا كرم، جوزف آصاف، وسيم التوم، عمر ميقاتي، بطرس فرح، جوزف سلامة، مي سحاب، جوزف ساسين، روميو الهاشم، كريستيل فغالي، عامر فياض، إيف شلالا، توفيق الحجل، روجيه بركات وفادي ابو جودة.
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