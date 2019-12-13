داليا مصطفى عن طبيعة علاقتها بزوجها الفنان: بغسل له رجليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية داليا مصطفى انها عندما تدخل إلى منزلها تخلع رداء الفنانة والشهرة، وتتعامل مثل أي زوجة بسيطة.

داليا مصطفى تحدثت عن علاقتها بزوجها الفنان شريف سلامة، وقالت إنها تحرص على مساندته ومعاونته في كل الأمور، فلا تبخل بأي نصيحة أو بأي مجهود.

الفنانة المصرية تحدثت عن زوجها وقالت غنها تقوم بعسل قدميه بالملح والماء، عندما يكون مرهقا، ولا تجد في ذلك أي عيب.

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وأضافت الفنانة داليا مصطفى: “عندما عاد زوجي من تصوير أحد أعماله الدرامية والذي استمر مدته 24 ساعة كان متعبا جدا، وكنت في تلك الفترة معي ملح من الأردن عندما سافرت، وقمت بغسلها».

تصريحات داليا أثارت الجدل، حيث اندهش الجمهور كون فنانة مشهورة تقوم بهذا العمل مع زوجها في حين أنه أمر قد ترفضه بعض النساء البسيطة.

الفنانة المصرية صرحت من قبل انها عاشت قصة حب طويلة مع زوجها استمرت ل 7 سنوات توجت بالزواج، وأنجبت منه بعد ذلك طفلين.

داليا مصطفى يعرض لها حاليا مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، مع فريدة سيف النصر، إياد نصار، إنجي المقدم، وعدد من النجوم.