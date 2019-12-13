سارة الطبّاخ تتخذ قرارًا صادمًا بعد خطوبة محمد الشرنوبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتخذت المنتجة المصرية سارة الطباخ رد فعل "صادم" حيال مواطنها الفنان محمد الشرنوبي، الذي أعلن خطوبته الأربعاء 11 ديسمبر على مديرة أعمال المطربة المصرية أنغام والتي تُدعى راندا رياض، وذلك بشأن النزاع القائم بينهما حيال التعاقد مع الشركة التي تمتلكها الأولى ويمتد لـ10 سنوات ويتضمّن شرطًا جزائيًا قدره 600 ألف دولار.

وعلى ما يبدو أن الأمور ستأخذ منحنًا تصعيديًا خلال الفترة المقبلة، إذْ كانت سارة الطبّاخ تتريث الأمور بشأن هذا التعاقد خاصًة أنهما كانا مخطوبين خلال الفترة الماضية، كما أنها لم تتخذ أي رد فعل قضائي على العكس من الشرنوبي.

وتقدمت سارة الطباخ، الخميس 12 ديسمبر، من خلال مكتب محاميها القانوني بدعوى قضائية إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة طالبت فيها بالتعويض بعدما أقدم المطرب الشاب محمد الشرنوبي بفسخ التعاقد المبرم بينهما من طرف واحد.

وكشف بيان صادر عن محامي سارة الطباخ، قال فيه إنه تقدم بطلب تأجيل خلال الجلسة التي عقدت اليوم لنظر دعوى المحاسبة، التي كان قد تقدم بها محمد الشرنوبي عبر محاميه دكتور حسام لطفي أواخر نوفمبر الماضي.

ونوّه البيان إلى أن سارة الطباخ تقدمت بدعوى فرعية للتعويض، والهدف منها هو تأجيل نظر القضية الرئيسية والتي يطالب فيها محمد الشرنوبي بالمحاسبة، مؤكدًا أن المحكمة الاقتصادية حددت أولى جلسات نظر دعوى التعويض والتي ستكون في الـ16 يناير 2020 المقبل.

وكان حسام لطفي محامي الفنان محمد الشرنوبي قد قال في بيان صادر عن مكتبه في الـ28 من نوفمبر الماضي إنه قام برفع دعوى قضائية في المحكمة الاقتصادية لحل الأزمة العالقة بين موكله وبين المنتجة سارة الطباخ، منوهًا أن المحكمة حددت أولى جلسات حل النزاع بينهما.

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وأضاف حسام لطفي، أن اللجوء إلى القضاء يأتي بناء على إقامة دعوى المحاسبة ويطالب فيها بكشف محاسبي كامل عن الشراكة التي تم التعاقد عليها بين موكله "الشرنوبي" والمنتجة سارة الطباخ.

واستطرد المحامي المصري أنه طالب في الدعوى بتحويل كامل مستحقات موكله، مع خصم ما تقاضاه بموجب إيصالات موقعة منه مع إضافة لشهادات قيد التصرفات الصادرة من المؤلفين والملحنين.

وكان محمد الشرنوبي قد فاجأ جمهورَه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء بخبر خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، ونشر عبر "إنستغرام" مجموعة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقرّبين وعلّق قائلًا:"مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

وتفاعل عددٌ كبيرٌ من الجمهور مع الصور، وجاءت معظم التعليقات مُنصبةً حول رد فعل خطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ فور علمها بخبر خطبته.

من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبي حاليًا بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوي وهو من إنتاج أحمد السبكي ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل، وتدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، مي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.