وفاة خال سالي عبدالسلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 أعلنت المذيعة المصرية سالي عبدالسلام عن وفاة خالها من خلال حسابها الخاص عبر موقع «فيس بوك». سالي كتبت: « إنا لله وانا اليه راجعون ...انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع مرض السرطان خالي الإمام سليمان الشامي أحن وأطيب خال اللى خلاني أصدق أن الخال والد وكنت خير وأحن والد طول عمري ربي يرحمك ويدخلك جنته بحب الناس ليك يا خالو إمام». Advertisements صلاة الجنازة على الراحل من المقرر أن تقام الجمعة 13 من شهر ديسمبر من مسجد حسن الشربطلي. جمهور المذيعة المصرية دعا لخالها بالرحمة والمغفرة ودعا لها بالصبر من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص. سالي عبد السلام تقدم برنامج «كلام نواعم»، على قناة ام بي سي مصر.

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