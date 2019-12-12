بالصور: بيلين كاراهان وبادة إيشيل تخطفان الأضواء في احتفالية Dior

خطفت الممثلتان التركيّتان بيلين كاراهان وبادة إيشيل الأضواء، خلال الاحتفالية التي أقامتها الماركة العالميّة Dior في اسطنبول، في الذكرى الـ20 لتأسيسها.

بيلين كاراهان

قد ظهرت بيلين بشعر فاتح طويل، وارتدت فستاناً أسوداً أنيقاً، وظهرت بادة أيضاً بفستان أسود، وبدت عليها مظاهر النحافة الشّديدة.

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يذكر أن بادة مبتعدة منذ فترة عن الساحة الفنيّة، بعد مشاكلها الزوجيّة التي أدّت إلى طلاق خلّف الكثير من المشاكل وتسبّب في ابتعاد الفنانة عن التمثيل.

أما بيلين فكان آخر أعمالها مسلسلها "كفى" الذي تركت موسمه الثاني بعد اكتشافها أنّها حامل بطفلها الثاني، ما دفع بالقيّمين على العمل إلى إنهاء دورها، ومنذ ذلك الوقت وهي بعيدة عن الأضواء للاهتمام بعائلتها.