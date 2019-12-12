روبيرت ريدفورد يبعث رسالة شكر لأهل مراكش

متابعة بتجـــــــــرد: بعث نجم السينما العالمية، وأسطورة هوليوود “روبرت ريدفورد”، رسالة خاصة إلى الجمهور المغربي، خصوصا المراكشي، بعد تكريمه في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش.

وأعرب “ريدفورد”، في رسالته، عن شكره لأهل مراكش، وقال: “من دواعي سروري أن أزور مدينتكم من خلال مهرجان مراكش السينمائي، لقد اكتشفت المغرب للمرة الأولى منذ عدة أعوام، وكنت آمل دائما أن تتاح لي الفرصة للعودة إليه من جديد”.

وأضاف النجم المكرم في مراكش: “أشعر بأن هناك اتصال كبير بيني وهذا البلد المضياف، وبدفء شعبه، وتنوع ثقافته، وتاريخه العميق في سرد القصص، التي تعود إلى آلاف السنين، والتي تغلغلت في كياني بسحر جمالها، واحترامها”.

وأكمل “روبرت ريدفورد” رسالته مدونا: “أود أنا وزوجتي “سِيبيل” أن نشكركم على الروح الطيبة والمِضيافة، التي قدمتموها لنا خلال زيارتنا”.

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وأعجب “ريدفورد” بالأسواق الشعبية في مراكش، وجمالية مناظرها، قائلا: “نحن نأخذ معنا العديد من الذكريات الرائعة، والأهم من ذلك شعورنا بالكرم، الذي شاركتمونا إياه، على أمل العودة قريبا”.

وكان قد حظي روبرت ريدفورد، أسطورة هوليوود الحية وأحد أعلام السينما العالمية، بتكريم في إطار الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تقديرا لمسيرته المتفردة التي ميزت تاريخ السينما المعاصرة.

وخلال حفل بهيج شهد حضور شخصيات بارزة من عالم الفن السابع، سلمت النجمة الذهبية لروبرت ريدفورد، من طرف الممثلة الفرنسية، كيارا ماستروياني، وكاتبة السيناريو والمخرجة الفرنسية، ريبيكا زلوطوفسكي، اللتين أبرزتا المسيرة “الاستثنائية” و”المدهشة” لقائمة أفلامه العالمية.