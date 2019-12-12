هذه هي بطلة فيلم حسن الرداد الجديد

متابعة بتجــــــــرد: بعدما عمد خلال الساعات الماضية على تشويق الجمهور حول هوية الممثلة التي ستشاركه في بطولة فيلمه الجديد، فاجأ الممثل المصري حسن الرداد الجميع بالاعلان عن خوضه العمل مع الممثلة أمينة خليل.

“الرداد” لم يكشف عن تفاصيل آخرى حول الفيلم، بل اكتفى بنشر صورة له مع أمينة خليل، وقال: “الذي جاوب بالامس انه فيلم جاوب صح، ان شاء الله هذا فيلم جديد يا رب يعجبكم”.

وكان “الرداد” قد سأل أمس متابعيه عبر حسابه على انستجرام، “تفتكروا مين الممثلة التي معي في الصورة؟ وهل العمل هذا فيلم جديد او مسلسل”.

يذكر أن حسن الرداد يشارك في بطولة مسرحية “لوكاندة الأوباش” الى جانب كل من مايا دياب، ماجد المصري، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجي علي، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج أشرف زكي.