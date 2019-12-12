قصي خولي مع نادين نجيم في 2020 ويُعلن عن مفاجآت للجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث النجم السوري قصي خولي عن مسلسله الجديد مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والمقرر أن يحمل اسم “2020” في شهر رمضان المقبل.

وعن ثنائيّته مع نادين أشار قصي إلى أنّهما ستقدّمان عملاً مختلفاً من حيث الشكل والمضمون، وتوقّع أن يظهرهما المسلسل بشكل جديد ومختلف.

وقال قصي في تصريحات له أنّ المسلسل مختلف تماماً عن “خمسة ونص” الذي كان يتحدّث عن فئة معينة من الناس، وكشف عن أن العمل الجديد سيشمل فئة أوسع من المجتمع.

وأضاف “خولي” أن المسلسل ينتمي إلى النوع البسيط، وشبّه أجواء العمل بالمسلسلات السورية التي أحبّها الجميع مشيراً إلى أنّ القصّة تتطرّق لأكثر من قضية في قلب المجتمع العربي.

وأعلن قصي خولي أنّ حبكة العمل تحمل ذكاءً كبيرًا وتتوسع إلى قضايا جديدة بالإضافة إلى مشاهد بوليسيّة تحمل الكثير من الحركة إلى جانب الحب وخيانة الأصدقاء والأقارب.