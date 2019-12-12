برشلونة يفاوض ساسولو لضم بديل سواريز

دخلت إدارة نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة مع ساسولو الإيطالي، من أجل ضم المهاجم الفرنسي جيريمي بوجا، خلال الفترة المقبلة.

إدارة البارسا تسعى للتعاقد مع مهاجم صغير السن، ليكون بديلاً على المدى الطويل للمخضرم لويس سواريز، الذي أتم مؤخرا عامه الـ32.

بوجا نشأ في أكاديمية نادي تشيلسي الإنجليزي، ولا يزال صغيراً في السن (22 عاماً)، ويعد من المواهب المبشرة في الكرة الأوروبية.

Advertisements





صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن ممثلي نادي برشلونة اجتمعوا بالفعل مع إدارة ساساولو لمناقشة عملية محتملة بين النادييين بشأن بوجا.

وأضافت الصحيفة أن إيريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، يقود المفاوضات بنفسه، في ظل علاقات جيدة تجمع بين إدارة الناديين.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن أبيدال طلب من إدارة ساسولو إطلاعه بشكل مستمر على تقدم اللاعب دون أن تكشف عن موعد إتمام الصفقة.

يذكر أن جيريمي بوجا شارك في 13 مباراة مع ساسولو في الدوري الإيطالي هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.