هكذا احتفلت شكران مرتجى بعيد ميلادها

Dec 12, 2019
إحتفلت الممثلة شكران مرتجى بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر صورة لها على حسابها على انستغرام أرفقتها بالتعليق التالي: “عمري مش تلاتين ولا أربعين ولا حتى خمسين.. عمري بيكبر وبيصغر مع كل كلمة حنين.. او كلمة قسوة تخلي قلبي حزين”.
كما تلقت “مرتجى” العديد من رسائل المعايدة حيث تمنى لها الجمهور وشخصيات معروفة سنة جديدة مليئة بالنجاح والسعادة والصحة.
أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى عيداً سعيداً للنجمة المتألقة في عالم الدراما شكران مرتجى.
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