قصّة حب جديدة في الوسط الفنّي التركي تعرّفوا إليها

أكّدت صحيفة "الصباح" التركيّة، أنّ الممثّل ألب نافروز والشابة أصليشاه ألكوتشلار يعيشان علاقة حب جميلة. إقرئي أيضًا: اتهام نجاتي شاشماز بتعدّد الزوجات وهو يرد بوثيقة وكتبت الصّحيفة "أصليشاه سلّمت قلبها لممثل (ألب نافروز) وتسير على خطى أختها نسليشاه التي تزوّجت بالممثل أنجين ألتان". هكذا تناولت الصحيفة الخبر Advertisements وقالت الصحيفة إنّ الثنائي حالياً يخبئان علاقتهما عن الناس، رغم أنّهما سعيدين بعلاقتهما، وقد شوهدا عدّة مرات في أكثر من منطقة وهما يسيران يداً بيد. إقرئي أيضًا: ما حقيقة الخلاف بين كيفانش تاتليتوغ وجان يامان؟ وتساءلت الصّحيفة "هل ستكون نهاية قصة حب أسليشاه سعيدة مثل نهاية قصّة حب أختها؟". يذكر أن شقيقة أسليشاه وهي خبيرة تغذية، تزوّجت قبل سنوات من الممثل أنجين ألتان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"، وهي تعيش حياةً زوجية هادئة.

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