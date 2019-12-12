بالصور: الدكتورة خلود... أسرار تعرفونها عنها للمرّة الأولى

اشتهرت الدكتورة خلود في السنوات الماضية، بصفتها فاشينستا كويتية، تقدّم الكثير من الإعلانات، وتستقطب الكثير من المتابعين، الذين باتوا يهتمّون بأدقّ تفاصيل حياتها.

وعرفت خلود كيف تستثمر حياتها الشخصيّة بذكاء على السوشال ميديا، بعد أن حازت على شهرة بطريقة غير متوقّعة، حتى باتت صورها وزوجها وأولادهما، تلقى اهتماماً كبيراً من المتابعين، وتستقطب شركات الإعلانات التي باتت مصدر رزق لخلود.

هي خلود الزهر ولدت في 18/‏12/‏ 1988.حائزة على بكالوريوس طب بشري، كثيرون شكّكوا بشهاداتها العلمية، ووصل الأمر حدّ الادّعاء عليها بانتحال صفة طبيبة، إلا أنّها انتصرت في النّهاية وأثبتت سلامة موقفها القانوني.

زواج خلود وأمين

تزوّجت الدكتورة خلود من الموديل الأردني أمين غباشي عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي.

وقد اعترف أمين أنّه في بداية زواجه بخلود كانا يتشاجران باستمرار، بسبب عصبيّتها المفرطة ومزاجيتها، ولأنّها كانت تبكي من أبسط الأمور. وتابع أنّه مع مرور الأيام وبعد الزواج والعشرة عشق جنونها وأحبّها أكثر وأكثر، وعاهد الله على ألا يغضبها من جديد.

وعن زوجته يقول أمين في مقابلة له "خلود من الشخصيات العنيدة وتصر بشكل كبير على أفكارها، وهذه من أكثر الصفات التي يجب عليها تغييرها".

وأشار إلى أنّ خلود تبادر في كثير من الأحيان إلى المصالحة عندما تقع خلافات بينهما.

بدورها أكّدت خلود أنّ زواجها من أمين لم يخلُ من صعوبات بسبب اختلاف الجنسية، وقالت "هذا موجود في معظم الدول ولكن يجب على الإنسان أن يحارب ويعتمد أسلوب الإقناع".

وعن زواجها من رجل غير كويتي قالت "لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن أتزوّج من رجل غير كويتي لكنني لم أرفض هذه الفكرة".

خلود وأمين شهرة بسبب صورة

لم يخطّط الزوجان للشهرة، والأمر حصل بالصدفة، من خلال فيديو انتشر لأمين في أحد المعارض برفقة أربعة عرائس حيث أعتقد الناس أنه شاب متزوج من 4 نساء في ليلة واحدة بهدف الإنتقام من حبيبته السابقة.

وتؤكّد خلود أنّ حياتها وزوجها تغيّرت بعد الشهرة، تقول "الشّهرة فتحت لنا المجالات وسهّلت علينا الكثير من الأمور وذلك بفضل محبة الناس، لكننا على صعيد شخصي لم نتغيّر على الإطلاق.".

خلود وأمين واولادهما

ونتيجة الشهرة، تلقّى الزوجان الكثير من عروض التمثيل رفضاها، منها عرض تلقّاه أمين لأدوار البطولة في أعمال سينمائية في الأردن، لكنّه رفضها.

أولاد الدكتورة خلود

رُزقت الدكتورة خلود بفتاة عام 2017 أطلقت عليها اسم خلود، ثم عادت ورزقت في شهر فبراير الماضي، بثلاثة توأئم صبي وفتاتين، أطلقت عليهم أسماء ليليان وليان وخلد.

وكان الأمر مفاجئاً إذ أنّها أعلنت أنها تنتظر صبياً وبنتاً، لتكون المفاجأة بأنها أنجبت ثلاثة.

توائم الدكتورة خلود

وكانت خلود حريصة على إبعاد أولادها عن الأضواء، عكس ما فعلته مع شقيقتهم خلود، إلا أنّها قررت مؤخراً الكشف عن وجوه التوائم، ونشرت فيديوهات من رحلة سياحيّة قاموا بها خارج البلاد.

يذكر أنّ خلود أعلنت ليلة رأس السنة الماضية عن حملها بتوأمين، في حفل كبير أحيته الفنانة نجوى كرم في العاصمة الكويتية.

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الدكتورة خلود والإعلانات

يعتبر أمين زوج خلود، المسؤول الأوّل عن الإعلانات التي تقدّمها خلود، وهناك خطة عمل حيث يحرص على أن يأخذ كل إعلان حقه، ما يدفع بخلود إلى رفض بعض الإعلانات.

اولاد خلود الاربعة

وتعترف خلود أنّ الدعايات على مواقع التواصل الاجتماعي تحقّق الربح المادي الوفير، وأنّ أغلى إعلان قدّمته كان بقيمة 38 ألف دينار، وهو عبارة عن عقد احتكار لمدة 6 أشهر لأحد العلامات التجارية. كما أكّدت أنّها ترفض أي إعلان غير مرخص.

خلود والطب ودعاوى قضائية

ترفض خلود التخلّي عن مهنة الطب مقابل إعلاناتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتؤكّد أنّ مشوار مهنة الطب لم يمكن سهلاً على الإطلاق.

وقد تعرّضت خلود لانتكاسة في الأشهر الماضية، بعدما قام أحد المحامين بتحريك دعاوى قضائية ضدها واتهمها بممارسة الطب دون ترخيص.

مع زوجها في غرفة العمليات

وكان المحامي الكويتي بشار النصار قد تقدّم بشكوتين ضد الدكتورة خلود، الأولى ممارسة الطب دون ترخيص والأخرى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط، وذكر أنّ عقوبتها قد تصل للحبس لمدة 3 أعوام. إلى أنّ القضية انتهت بعد أن أثبتت خلود سلامة موقفها القانوني.

وكانت خلود قد تعرّضت أيضاً للاتهامات، بعد وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها والاشتباه بأن حبوب التخسيس التي تروج لها الدكتورة خلود هي السبب في ذلك.

وقد نفت يومها أي صلة لحبوب التخسيس التي روّجت لها بوفاة إحدى الفتيات، كما أنّ أهل الفتاة برّأوا خلود، التي قالت إنها "شخصيًا تستعمل العقار منذ قرابة 4 أشهر، بغرض خفض الوزن، موضحة أن الدواء مرخّص من قبل وزارة الصحة، ومرخّص للإعلان عنه، إضافة إلى أنه يباع في الصيدليات وموجود في البلاد منذ نحو 10 أعوام".

أصعب درس في حياة الدكتورة خلود

في دردشة مع متابعيها على "انستقرام"، قالت خلود إنّها تعلمت من أخطائها الماضية، بعد تعرُّضها للكثير من الهجوم بسبب أزمة الفتاة التي توفيت جرّاء حبوب التخسيس، مضيفةً أنّ الشهرة علّمتها أصعب درس في حياتها.

وأوضحت الدكتورة خلود، أنّها تعلّمت أن تأخذ حذرها من كل شيء تقوم به سواءً كان كلمة تطلقها أو ردة فعل تقوم بها.

إلا أنّها أكدت أنّها لا تزال عفوية في تعاملها مع الناس، وأشارت إلى أنها كامرأة ناحجة في مجتمعها إذا عاد بها الزمن إلى الوراء ستختار نفس الطريق الذي اختارته لنفسها إلا أنها لن تعيد الأخطاء التي ارتكبتها وستتعلم مما وقعت فيه.

فاشينيستا

ترفض خلود أن يطلق عليها لقب فاشينستا تقول "أنا رقم واحد لكنني أنا لست فاشنيستا، أنا شخصية إجتماعية عامة. أنا هاوية المكياج والأزياء ولست محترفة".

عمر الدكتورة خلود الحقيقي

اعترفتْ الدكتورة خلود، أنّ ملامح شكلها، تعطيها عمراً أكبر من عمرها الحقيقيّ، مُشيرة، إلى أنّها من مواليد العام 1988.

وقالت إنّ الشعر الداكن أعطاها سنوات عمرٍ إضافية، إلا أنّها تحبّه لأنّه يليق ببشرتها.