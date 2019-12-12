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على الرغم من أنها لا تزال في طور النقاهة، شنّت الإعلامية فجر السعيد هجوماً على جمهور أصالة، واصفة إياه بالشبيحة، بعد أن كانت قد بدأت المعركة بانتقاد أصالة قبل يومين، على خلفية عدم تهنئتها لمملكة البحرين بفوز منتخبها في كرة القدم بكأس الخليج رغم انها تحمل جنسيتها، منتقدة ما اسمته بالتجنيس العشوائي.
ومع أن أصالة كانت قد إستدركت الأمر وغردت لمنتخب البحرين مهنئة إياه بالفوز، لكن هجوم محبيها وجمهورها على فجر السعيد لم يتوقف.
فجر السعيد ردّت بدورها على عدد من المغردين ولكن التغريدة الأكثر عنفاً، كانت تلك التي وصفتهم فيها بـ "الشبيحة" حيث كتبت" شبيحة المطربة السورية سابقاً لا زالوا يطحنون بحساباتي مو معقولة تويتة تخليهم يلطمون أسبوع . خذوا راحتكم. يا جبل ما يهزك ريح".
يذكر أن معارك اصالة وفجر قديمة، وكانت السبب في تجدد معركة أصالة وأحلام التي ترتبط بصداقة قوية مع فجر.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تتابع معركتها مع أصالة: جمهورها شبيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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