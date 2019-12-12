أول تعليق من مي عمر على أزمة زوجها مع نسرين أمين.. رد صادم!

حرصت الفنانة مي عمر، على أن تعلق على الخلاف بين زوجها المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، وذلك بعد وصفه لها بأنها لا تمتلك أية إمكانيات فنية أو جمالية، واعتبارها امتداداً للفنانة عائشة الكيلاني، وازداد الأمر سوءاً عندما وصفها بممثلة درجة خامسة.

علقت مي على هذه الواقعة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات تويتر، وقالت: «الفن هو الجمال والإبداع، الفن هو الرقي والسلام، الفن هو الإحساس وهو الحب، أرفض الدخول في أية خلافات ونزاعات؛ حتى لو كان قد أساء البعض لي، تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي وتقديم أعمال فنيه جيدة، والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي أقدمها وأجسدها»، وصدم البعض في رد مي لأن الكثيرين توقعوا أن تعلق على الأمر بشكل أكثر وضوحاً؛ خصوصاً أنها طرف في القضية.

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وأضافت مي تغريدة أخرى، قالت فيها: «وكعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنه الفن، وأخيراً أعد كل شخص من الجمهور العظيم بأن أظل كما عودتكم دائماً منذ ظهوري، شخص لا يرد على الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو إساءة».

يشار إلى أن الخلاف بين محمد سامي ونسرين أمين، قد بدأ منذ عام 2016 أثناء تعاونهما في مسلسل الأسطورة؛ حيث ذكر سامي أن نسرين ضعيفة فنياً ولا تمتلك أية موهبة، وأضاف أنها لا تركز في عملها وتغار من زوجته الفنانة مي عمر.

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ردت نسرين على هذه التصريحات عبر حسابها على تويتر، وقالت: «الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل».

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الجدير بالذكر، أن خلاف محمد سامي مع نسرين أمين، لم يكن الأول؛ حيث اختلف مع الفنانة ياسمين صبري وأكد أنها لا تستطيع الكلام بطريقة صحيحة، ذلك إلى جانب خلافه الشهير مع الفنانة غادة عبدالرازق، أثناء تصوير مسلسل: مع سبق الإصرار.