كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 12:54 مساءً - استعرض الثلاثي مي سليم ودانا حمدان، وميس حمدان، مواهبهما الفنية فى فيديو ساخر جديد نشرته الأولى عبر حسابها الشخصى بموقع الصور منذ قليل.

وأراد الثلاثي الاحتفال بحلول العالم الجديد على طريقتهن، فارتدين أزياء رجالية، ووضعن شعراً مستعاراً رجالياً وصورن مقطع فيديو ساخراً وهن يرقصن على أنغام أغنية الفنان محمد محيي “تاني يا هوا” وذلك احتفالاً بالعام الجديد.

وبظهر الفيديو مي سليم وهي ترقص في البداية ثم انضمت إليها شقيقتاها دانا حمدان وميس حمدان ليشاركانها في الرقص الساخر مرتديتين ملابس مطابقة ومعتمدتين أيضاً لوكاً ذكورياً.

مي سليم علقت على الفيديو :”تاني يا هوا كل سنة وانتو طيبين 2020″.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ساخر.. مى سليم وأشقائها دانا وميس حمدان يرقصن بلوك ذكوري احتفالاً بالعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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