رسالة غامضة من هنا شيحة تحيّر جمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة هنا شيحة صورة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصى على “إنستجرام” كتبت فيها رسالة غامضة حيرت بها جمهورها. وقالت: “لما كنت صغيرة كنت بتخيل إن العالم هيتغير لما أحب، كل حاجة هتبقى أجمل والحياة هيبقى لونها بمبي”. وأضافت: “وحقيقي لما كبرت واشتغلت ممثلة فهمت ليه كنت بفكر كده وأنا صغيرة، كنت بحب قوي سعاد حسني وبحب أغنية بمبي وبشوف الحب كده فرحة وده وضح وبس، لأن الأفلام بتخلينا نشوف الدنيا بعنيها”. وتابعت: “السينما لغة الحب والمجتمع والتعبير .. السينما هي حبي، حقيقى السينما بتاخدنا لعوالم صناعها وتخلينا نحلم ونسأل ونضحك ونبكي, السينما هي الحلم والرغبة في تحقيق حلم دفين ومشاركة العالم في حلمك”. وتحيّر جمهور هنا فيما تقصده من رسالتها وهل لها علاقة بطلاقها من الفنان أحمد فلوكس والذي تم منذ شهور قليلة خاصة بعد خروجها في أحد البرامج التلفزيونية واعترافها بأنها مازالت تحبه إلا أن عدم التفاهم بينهما أدى إلى ضرورة الطلاق.

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