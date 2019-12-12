تراند اليوم : «أمام الأهرامات».. إلغاء حفل نجمة عالمية في مصر بشكل مفاجئ

بعد أيام من إعلان إحياء المطربة الأمريكية كاتي بيري، لحفل فى مصر أمام الأهرامات يوم 31 ديسمبر الحالي، كشفت الشركة المنظمة له "Cairo theater" عن إلغائه بشكل مفاجئ.

واعتذرت الشركة عن إلغاء الحفل، وقالت:"الحفل تم إلغاؤه بسبب ضيق الوقت، وصعوبة تنظيم حفل ضخم في تلك الفترة، حسبما أخطرتنا الشركة الدوليةـ التي كنا ننسق معها لإقامته"، مضيفين: "كانت مفاوضاتنا مع الشركة لإقامة الحفل جادة للغاية".

ومن ناحية اخرى، كانت إحتفلت بيري مؤخراً بعيد ميلادها الـ35 في مصر وذلك خلال زيارة قامت بها إلى هناك برفقة خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم، وعن ما إذا كانت هناك مفاوضات مع إدارة أعمال النجمة الأمريكية، قالت المصادر: "التواصل كان مع الشركة الدولية، والتي لها فروع في مصر ودبي".





