تراند اليوم : فنان شهير يعلن خطبته على مديرة أعمال "أنغام" .. و رد فعل ناري من خطيبته السابقة

أعلن الفنان محمد الشرنوبي خطبته على راندا رياض - مديرة أعمال المطربة أنغام - في حفل اقتصر على حضور الأسرة والأصدقاء.

وتساءل كثيرون عن رد فعل خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ ، لكن الإجابة أتتهم سريعا وذلك بعد قيام "سارة" باتخاذ إجراء غير متوقع في توقيته.

وأغلقت "سارة" حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان "الشرنوبي" لخطبته.

وكانت أزمات حدثت بين "الشرنوبي" وسارة الطباخ أدلت لفسخ خطبتهما بالإضافة لرغبته في الخروج من شركتها التي تنتج له فنيا وتدير أعماله ، مما أدخل الاثنين في مشاكل وقضايا.

