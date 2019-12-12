صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض في جو عائلي

الخميس 12 ديسمبر 2019

احتفل النجم الشاب محمد الشرنوبى بخطوبته على راندا رياض فى جو عائلى وبحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، وذلك بمنزل العروس، وقامت العائلتان بقراءة الفاتحة والإعلان عن الخطوبة فى جو عائلى.



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وفى سياق آخر قدم محمد الشرنوبى حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 اغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

وقدم الشرنوبى أغانى فيلم الممر، صبح الصباح، ليالينا لبليغ حمدى، وديو مع المطربة الشابة كارمن سليمان، وتخونوه للعندليب وغيرها من الأغانى.