شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يشارك جمهوره صورا جديدة من حفل خطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب محمد الشرنوبى، جمهوره صورا جديدة من حفل خطوبته أمس على راندا رياض، حيث احتفلا فى جو عائلى واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.





وكان قد وجه "الشرنوبى" رسالة حب لخطيبته قائلاً "مبروك علينا يا حبيبتى، ربنا يقدرنى وأسعدك وأعرف أخليكى على طول مبسوطة، ربنا يخليكى ليا".





وفى سياق آخر قدم محمد الشرنوبى حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.





وقدم الشرنوبى أغانى فيلم الممر، صبح الصباح، ليالينا لبليغ حمدى، وديو مع المطربة الشابة كارمن سليمان، وتخونوه للعندليب وغيرها من الأغانى.