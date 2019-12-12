شاهد.. ليلى علوي تستعد للعام الجديد بنيو لوك!

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - قررت الفنانة المصرية ليلى علوي استقبال العام الجديد على طريقتها الخاصة بتغيير “اللوك” الذي اعتمدته منذ فترة واختيار تسريحة شعر جديدة.
وشاركت ليلى علوي الاطلالة الجديدة عبر خاصية الستوري على انستغرام، بفيديو بعد حصولها على الإطلالة التي اختارتها.
نفذ “اللوك” مصمم الشعر الشهير محمد الصغير الذي مازح ليلى علوي بعد انتهائه من العمل قائلًا: “أنا بعتبرك أختي الصغيرة لأنك أصغر من اخواتي كلهم” مضيفًا: “القالب غالب”.
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