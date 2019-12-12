شاهد.. ليلى علوي تستعد للعام الجديد بنيو لوك!

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - قررت الفنانة المصرية ليلى علوي استقبال العام الجديد على طريقتها الخاصة بتغيير “اللوك” الذي اعتمدته منذ فترة ‏واختيار تسريحة شعر جديدة.‏

وشاركت ليلى علوي الاطلالة الجديدة عبر خاصية الستوري على انستغرام، بفيديو بعد ‏حصولها على الإطلالة التي اختارتها.‏

نفذ “اللوك” مصمم الشعر الشهير محمد الصغير الذي مازح ليلى علوي بعد انتهائه من العمل قائلًا: “أنا بعتبرك ‏أختي الصغيرة لأنك أصغر من اخواتي كلهم” مضيفًا: “القالب غالب”.