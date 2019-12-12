كيم كارداشيان تقاضي طبيبا استغل صورتها في إعلان

الخميس 12 ديسمبر 2019

قررت النجمة الأمريكية وطالبة الحقوق كيم كارداشيان مقاضاة طبيب من ولاية ألاباما الأمريكية، لاستخدامه اسمها وصورة لها كإعلان شخصي له دون أن يحصل على إذن منها.



ونشر الطبيب صورة كيم المأخوذة من صفحتها على أنستقرام ووجهها تغطيه الدماء أثناء إجرائها تجربة طبية عام 2013، وأطلق عليها "الوجه الدموي" أو "vampire facial" ضمن حلقة من برنامج كورتني وكيم تيك ميامي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقدم محامي النجمة في دعوته للمحكمة وثائق تتهم الطبيب تشارلز رونيلز بانتهاك حقوق الطبع والنشر، وأيضا انتهاك العلامة المسجلة وحق الدعاية، وانتهاك العلامة التجارية للقانون العام في كاليفورنيا.

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كيم كارداشيان سبق أن رفعت دعوات قضائية ضد علامات تجارية مختلفة منها: "misguided"، و"makeup app"، و"iHandy"، لاستخدامها اسمها وصورها دون إذنها.

و"الوجه الدموي" أو "vampire facial" هو إجراء تجميلي يقوم الطبيب من خلاله بسحب الدم من الجسم نفسه، ثم فصل البلازما منه في المختبر، وبعدها حقنه مرة أخرى في الوجه بإبر كثيرة ودقيقة جدا.

وتعد البلازما من مكونات الدم الرئيسية، وهي سائل شفاف يحتوي على عناصر معدنية وفيتامينات وهرمونات، وهي مادة غنية بالصفائح الدموية.