شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يداعب كلبه: "طيب فى أهضم من هيك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان عاصى الحلانى، ما زال يعانى من توابع خضوعه لعملية جراحية فى الساعد والكتف لإزالة دعامه معدنية عقب سقوطه من أعلى ظهر حصان منذ حوالى شهرين، حيث يردتى رقبة طبية.
ظهر المطرب اللبنانى عاصى الحلانى يرتدى رقبة طبية خلال لعبة مع كلبه، وعلق قائلاً: "طيب فى أهضم من هيك".
ويسافر المطرب اللبنانى عاصي الحلانى يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الحالى إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة، وبعد ذلك يأتى لمصر لإحياء حفل غنائى يوم رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة.
وكان قد طرح عاصى الحلانى مؤخراً كليب "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصى الحلانى، وتوزيع طونى سابا، على موقع "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر عاصى الحلانى يداعب كلبه: "طيب فى أهضم من هيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.