شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يداعب كلبه: "طيب فى أهضم من هيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان عاصى الحلانى، ما زال يعانى من توابع خضوعه لعملية جراحية فى الساعد والكتف لإزالة دعامه معدنية عقب سقوطه من أعلى ظهر حصان منذ حوالى شهرين، حيث يردتى رقبة طبية.

ظهر المطرب اللبنانى عاصى الحلانى يرتدى رقبة طبية خلال لعبة مع كلبه، وعلق قائلاً: "طيب فى أهضم من هيك".

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ويسافر المطرب اللبنانى عاصي الحلانى يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الحالى إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة، وبعد ذلك يأتى لمصر لإحياء حفل غنائى يوم رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة.