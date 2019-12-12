عائشة الكيلاني تعود بعد غياب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة المصرية عائشة الكيلاني، على تصريحات المخرج محمد سامي، والتي قال فيها إن نسرين أمين، ممثلة درجة خامسة “وامتداداً للكيلاني”.
وقالت في تصريحات صحفية: “لا رد على الإنسان البذيء وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان يقلل من الآخر، وبكرة هيندم على كل كلمة قالها في حق أي إنسان سواء أنا أو غيري”.
وكشفت أنها تنشغل حاليا على عمل درامي جديد من تأليفها، ولكنها تبحث خلال الفترة الحالية على الجهة التي ستنتج المسلسل.
وأضافت العمل الجديد من نوعية الكوميديا الاجتماعية، حيث يحتوي على العديد من الرسائل الهامة التي يحتاجها المجتمع في الوقت الحالي.
يذكر أن المخرج محمد سامي، شن هجوماً عنيفاً على الفنانة نسرين أمين، في تصريحاته الأخيرة والتي قال فيها: “نسرين أمين، هاجمتني في مسلسل الأسطورة بسبب غيرتها من زوجتي مي عمر، وهي مجرد كومبارس ليس إلا، وهي من قامت بإشعال الفتنة بيني وياسمين صبري، وإقناعها بأنني وجهت أنظار الجمهور حول دور زوجتي”.
وأضاف، نسرين أمين لم تقدم حتى الآن أي دور يذكر، ولكنها مجرد امتداد لعائشة الكيلاني، كما أن الله أنعم على كل فرد بمستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال.
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