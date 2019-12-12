نحافة سمية الخشاب تصدم الجميع.. شاهدوا كيف بدت – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية سمية الخشاب أحدثت ضجة في أوساط المتابعين.
ولفتت الأنظار بسبب ظهورها فيها بنحافة زائدة. وعلق على هذا الكثير من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
ويشار إلى أن محكمة جنح الدقي أجلت مؤخراً المعارضة المقدمة من دفاع الفنانة على حكم حبسها ثلاث سنوات استناداً إلى اتهامها في قضية “شيك بدون رصيد” بعد دعوى تقدم بها طليقها المطرب أحمد سعد. وتم إرجاء الجلسة إلى 21 كانون الأول (ديسمبر) 2019.
ويذكر أن هذه المحكمة قضت في وقت سابق غيابياً بحبس الممثلة لمدة ثلاث سنوات على أن يتم تنفيذ الحكم مقابل إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه.
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