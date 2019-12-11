نور محمود: "فى كل أسبوع يوم جمعة" تجربة مختلفة

يشارك الفنان نور محمود فى تجربة درامية جديدة بعنوان"في كل أسبوع يوم الجمعه"، عن رواية للأديب ابراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار أياد ابراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، واخراج محمد شاكر خضير.



أعرب نور عن سعادتة بهذة التجربة خاصة انة كان يتمنى العمل مع المخرج محمد شاكر، وتدور أحداث المسلسل فى عشر حلقات درامية، ومن المقرر عرضة على أحد المنصات الإلكترونية فور الأنتهاء من تصويره.



مسلسل "في كل أسبوع يوم الجمعه" يعد تجربة جديدة ومختلفه بالنسبةللفنان نور محمود، كما انه يجد نفسة محظوظًا جدًا بالشخصية المختلفة التى يقوم بها، حيث يؤدي شخصية سائق من منطقة شعبية، والمسلسل بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان آسر ياسين، منة شلبي، سوسن بدر.