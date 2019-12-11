فن ومشاهير

عبادي الجوهر اليوم في سمرات الرياض

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

سمرات موسم الرياض على موعد اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 مع الفنان عبادي الجوهر.


ويرافق النجم في الحفل كل من الفنان بدر الحبيش والفنان فارس مهدي في ليلة غنائية وطربية ساهرة وسط الأجواء الشتوية المميزة التي تشهدها الرياض هذه الأيام ضمن الفعاليات التي تحتضنها محمية الملك خالد في منطقة الثمامة.

 

إقرئي أيضًا:

مجددًا الصحة تحصد ذهبية الأداء المتميز على مستوى الشرق الأوسط

كالفين هاريس إلى السعودية


يشار إلى أن حفلات سمرات موسم الرياض تحت إشراف وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

 

 

Advertisements

سمرات الرياض

 

وكانت سمرات الرياض قد افتتحت أولى جلساتها الغنائية، مع  فنان العرب محمد عبده والفنان طلال سلامة، حيث اختلف الحفل كليّاً عن الحفلات بالمحتوى والمضمون، ليعلن انطلاقة أولى جلسات الثمامة "سمرات موسم الرياض".

 

إقرئي أيضًا:

تمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020

تركي آل الشيخ بصحة جيدة


يذكر أن الفنان عبادي الجوهر، كُرِّمَ قبل مدة قصيرة عبر إقامة مهرجان بعنوان "وتريات"، وإطلاق اسمه على الدورة الأولى منه، حيث جمع مواهبَ في مجال العزف على الآلات الوترية.


كذلك، شارك الجوهر في موسم الرياض عبر حفلةٍ، جمعته بأسماء المنور، وفؤاد عبدالواحد، أقيمت في مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبادي الجوهر اليوم في سمرات الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا