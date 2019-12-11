عبادي الجوهر اليوم في سمرات الرياض

سمرات موسم الرياض على موعد اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 مع الفنان عبادي الجوهر.



ويرافق النجم في الحفل كل من الفنان بدر الحبيش والفنان فارس مهدي في ليلة غنائية وطربية ساهرة وسط الأجواء الشتوية المميزة التي تشهدها الرياض هذه الأيام ضمن الفعاليات التي تحتضنها محمية الملك خالد في منطقة الثمامة.

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يشار إلى أن حفلات سمرات موسم الرياض تحت إشراف وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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سمرات الرياض

وكانت سمرات الرياض قد افتتحت أولى جلساتها الغنائية، مع فنان العرب محمد عبده والفنان طلال سلامة، حيث اختلف الحفل كليّاً عن الحفلات بالمحتوى والمضمون، ليعلن انطلاقة أولى جلسات الثمامة "سمرات موسم الرياض".

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يذكر أن الفنان عبادي الجوهر، كُرِّمَ قبل مدة قصيرة عبر إقامة مهرجان بعنوان "وتريات"، وإطلاق اسمه على الدورة الأولى منه، حيث جمع مواهبَ في مجال العزف على الآلات الوترية.



كذلك، شارك الجوهر في موسم الرياض عبر حفلةٍ، جمعته بأسماء المنور، وفؤاد عبدالواحد، أقيمت في مسرح مركز الملك فهد الثقافي.