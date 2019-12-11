بالصور: بيرين سات وكينان دوغلو في أوّل ظهور لهما بعد استئناف حياتهما الزوجيّة

في أوّل ظهور لهما بعد استئناف حياتهما الزوجيّة، التقطت عدسات الباباراتزي الممثلة بيرين سات مع زوجها المغنّي كينان دوغلو، في مطار اسطنبول بعد عودتهما من عطلة أسبوع قضياها في لوس أنجلوس.

وقد تحدّث كينان باقتضاب إلى الصحافة وقال "العطلة مرّت بشكل جميل. إنّنا متعبون قليلاً ، لنتحدث في وقت آخر".

ولم يجب الزوجان على الأسئلة التي تمحورت حول عودتهما لاستئناف حياتهما الزّوجيّة.

هذا الظّهور هو الأوّل للزوجين معاً، وقد بدت بيرين سعيدة وهي تحتضن زوجها أمام عدسات الكاميرا، لتؤكّد أنّ علاقتهما جيّدة.

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وكان الزوجان قد عادا منذ أسابيع ليستأنفا حياتهما الزوجية بعد انفصال طويل.

وذكرت صحيفة تركية أنّهما يستعدان لإقامة حفلٍ كبيرٍ في منزلهما في اسطنبول، بعد نجاحهما في التغلّب على مشاكلهما الزوجية التي استمرت لتسعة أشهر.

وكانت الشائعات التي طالت الزوجين قد انتشرت قبل أشهر، إذ أكّدت صحف تركيّة، أن الزوجين انفصلا، وأنّهما بصدد إجراء معاملات الطلاق، بعد خمس سنوات على زواج لم يثمر عن أطفال.

وكانت بيرين تظهر وحدها خلال الأشهر الماضية، كما أنّها لم تكن تحضر حفلات زوجها في فصل الصيف، إلا أنّهما امتنعا عن التعليق على شائعة طلاقهما.