الإعلامية نرجس العوامي ترد على بعض المتنمرين.. لا تقتلوا بساطتنا- فيديو

خرجت الإعلامية نرجس العوامي، عن صمتها، للرد على بعض المتنمرين في التعليقات، ممن ينتقدون مظهرها ويصفونه بالتقليدي.

وظهرت العوامي في مقطع فيديو، قائلة: لا تقتلوا بساطتنا وعفويتنا بمظاهركم، أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا، أنا متخلفة ما أبغى اتطور، ولكن سعيدة قد أكون لست جميلة لكن مقتنعة بشكلي.

وتساءلت العوامي: ليش في معايير لازم نمشي عليها، خلي الناس تعيش براحتها وانا ما ودي اتغير لأني مرتاحة، وأحب البساطة ولا أحب التكلف.