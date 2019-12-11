خرجت الإعلامية نرجس العوامي، عن صمتها، للرد على بعض المتنمرين في التعليقات، ممن ينتقدون مظهرها ويصفونه بالتقليدي.
وظهرت العوامي في مقطع فيديو، قائلة: لا تقتلوا بساطتنا وعفويتنا بمظاهركم، أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا، أنا متخلفة ما أبغى اتطور، ولكن سعيدة قد أكون لست جميلة لكن مقتنعة بشكلي.
وتساءلت العوامي: ليش في معايير لازم نمشي عليها، خلي الناس تعيش براحتها وانا ما ودي اتغير لأني مرتاحة، وأحب البساطة ولا أحب التكلف.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية نرجس العوامي ترد على بعض المتنمرين.. لا تقتلوا بساطتنا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.