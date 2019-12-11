مي عمر تُشعل الحرب مع نسرين أمين بعد هجومها على زوجها المخرج محمد سامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشتعلت مؤخرا حرب كلامية بين المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، بسبب الخلافات القديمة بينهما وبالتحديد من وقت تصوير مسلسل “الأسطورة” والذي عرض في 2016.

وفي أول تعليق لمي عمر، زوجة محمد سامي، أكدت أنها لن تتدخل في هذا الخلاف أو أي خلافات أخرى، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “الفن هو الجمال و الإبداع، الفن هو الرقي والسلام ، الفن هو الاحساس وهو الحب.. أرفض الدخول في أي خلافات و نزاعات حتي لو كان قد أساء البعض لي”.

وأضافت: “تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي وتقديم أعمال فنيه جيدة، والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي اقدمها وأجسدها .و كعادتي لا أكن إلا كل الحب و الاحترام لكل من يمتهن مهنه الفن”.

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واختتمت كلامها، بقولها: “وأخيرا أعد كل شخص من الجمهور العظيم أن أظل كما عودتكم دائما منذ ظهوري، شخص لا يرد علي الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو إساءة”.

وكان الفنان محمد سامي قد قال، في تصريحات صحفية له: “نسرين اتهمتنى كدب إنى حذفت مشاهد لها من المسلسل علشان مى عمر، وإنى ضيّعت عليها فرصتها، هى نسرين أساساً عملت إيه فى الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟، هى فاكرة نفسها نجمة دراما، نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة، دى إمكانياتها، وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال”.

وردت نسرين، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلة: “الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق )”.

وأضافت: “الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل مني”.