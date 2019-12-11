والد مايكل دوجلاس يحتفل بعيد ميلادة الـ103.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الأمريكي الشهير مايكل دوجلاس، بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ الثالث بعد المائة اليوم .

النجم العالمي مايكل دوجلاس، نشر صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع “أنستجرام”، قائلا : عيد ميلاد سعيد يا ابي! أنت أسطورة حية وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب.

كما أحتفلت النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز بعيد ميلاد، والد زوجها، بصورة قديمة تجمعها معه، قائلة : هذا الرجل الجالس على ركبتى، عيد ميلاده الـ 103 كل عام وأنت بخير أبي .. أحبك من كل قلبي.

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وكان كيرك دوجلاس، قد كتب عشر روايات ومذكرات، حاليا، وهو في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حي على القائمة.

وعلى جانب أخر، ظهرت الفترة الأخيرة شائعات تؤكد على اقتراب انفصال الممثل والنجم الأمريكي مايكل دوجلاس، عن زوجته الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بسبب الفجوة العمرية بينهما، والتى تصل لأكثر من 25 عاماً، وهو ما نفاه الثنائى الشهير بعد ان قاما بشراء منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار.

ووصفت الصحف الأجنبية، المنزل الجديد الذى اشتراه الثنائى الأشهر فى ثمانينات القرن الماضى داخل هوليوود، بأنه انعاش لزواجهما الذى شهد فترة توتر فى الأيام الماضية.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت تفاصيل المنزل الجديد الذى يقع على بعد 25 كيلو متر عن ولاين مانهاتن والذى يبلغ مساحته أكثر من 12 فداناً، ويطل على نهر هدسون، وهو منزل ريفي تم بناؤه فى ثلاثينات القرن الماضى.