رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعترف بأسوا ذنب ارتكبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن استعداده للاعتراف بأسوأ ذنب ارتكبه، وهو مخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فإن بوريس جونسون عندما سألته شبكة “سكاي” عن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بارتكابه، طلب جونسون في بادئ الأمر النصيحة من مستشاريه.

إلا انه قال أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائما أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة.

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رئيس الوزراء البريطاني أضاف، أريدكم ان تعرفوا أنني أعارض تماما وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف، وأعتقد أن هذا خطأ وأشعر بالضيق من ذلك، لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف.

يشار على أن بوريس جونسون، كان قد تعرض إلى انتقادات واسعة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يلقي خطابا أمام طلاب كلية الشرطة، في الوقت الذي تتعرض فيه شرطية وقفت خلفه للإعياء، حيث تجاهلها ليتابع إلقاء خطابه بعدما نظر إليها ثم استدار وأكمل خطابه.