محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته في مراكش

أعلن الفنان محمد رمضان عن أولى حفلاته بمدينة مراكش المغربية، يوم 29 ديسمبر الجاري.

ونشر رمضان البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام:"، وعلق: " كل الشكر للمغرب الشقيقة ملكاً وشعباً، أقوى حفلة في مراكش يوم ٢٩ديسمبر في ساحة الفنا".

تابع رمضان،: "أول حفلة لي بعد حصولي على جائزة النجم الأكثر جماهيرية في أفريقيا٢٠١٩ جمهوري صاحب الفضل بعد ربنا، ثقة في الله أكبر حضور جماهيري هيحصل في مراكش بالإشتراك مع نجوم المغرب و فرنسا".

يشارك في هذا الحفل، ميتر جيمس بجانب محمد رمضان، إلى جانب 4 من نجوم أغاني الراب، وهم: "دادجو، لآرتيست، أمينوكس، الحر".

وكان الفنان محمد رمضان حصل على جائزة "الأغنية الأكثر شعبية"، في نيجيريا، عن أغنية "مافيا".

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وانتهى محمد رمضان مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة مع ميتر جيمس، ومن المقرر إطلاقها خلال هذه الأيام.

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