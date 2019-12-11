كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن رغبتها في تقديم مسرحية غنائية كل عام.
وكتبت لطيفة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "واحشنى المسرح الغنائي اللي بجد، ولو تسألوني أمنيتك إيه أقولكم أعمل مسرحية غنائية كل سنة، وألف بها كل الوطن العربي، المسرح الغنائي عالم ساحر وراقى وهادف".
يذكر أن لطيقة أحيت الشهر الماضي الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قد يهمك ايضاً:
لطيفة تحرص على المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية
لطيفة تؤكد أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة: "أمنيتي أعمل مسرحية غنائية كل سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.