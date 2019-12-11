لطيفة: "أمنيتي أعمل مسرحية غنائية كل سنة"

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن رغبتها في تقديم مسرحية غنائية كل عام.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "واحشنى المسرح الغنائي اللي بجد، ولو تسألوني أمنيتك إيه أقولكم أعمل مسرحية غنائية كل سنة، وألف بها كل الوطن العربي، المسرح الغنائي عالم ساحر وراقى وهادف".

يذكر أن لطيقة أحيت الشهر الماضي الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قد يهمك ايضاً:

لطيفة تحرص على المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية

لطيفة تؤكد أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب