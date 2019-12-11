أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة يطلقون كليب "إمتى"

أطلق أوكا وأورتيجا، مساء أمس الثلاثاء، أحدث أغانيهما المصورة بعنوان "إمتي"، وذلك عبر قناتهما الرسمية على "يوتيوب". وشاركهما الغناء المطرب أحمد شيبة. أغنية "إمتى" من كلمات وتوزيع أوكا، وألحان أسامة طارق، وإخراج ميا المهدي. Advertisements قد يهمك ايضاً: "الموسيقيين"تؤكد موقف أوكا وأورتيجا من عضوية النقابة "معلق" أوكا و مي كساب يحتفلان بمولودهما الجديد

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