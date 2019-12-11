"إخناتون في مراكش".. آخر أفلام طلعت زكريا يعرض بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان عمر زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "إخناتون في مراكش".



وعلق عمر طلعت زكريا: "من فترة مش كبيرة عملنا فيلم اسمه أخناتون في مراكش، وكانت تجربة جديدة وجميلة، أن أكون بطلا في فيلم كبير ومحترم، وهو من بطولة الراحل طلعت زكريا وإنتصار، والفنان المغربي سعيد الناصري".

وتابع عمر: "الفيلم يعرض الآن في سينمات المغرب الشقيق بحضور السفير المصري، أمنيتي أن أحضره بإذن الله. أظهر بالفيلم في دور محمد الأسيوطي، رجل أعمال مصري يحمل مفاجأة. بالنجاح لكل كاست الفيلم المحترمين".

ويعد فيلم "إخناتون في مراكش" آخر عمل فني شارك فيه الفنان الراحل طلعت زكريا الذي رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ59 عاما.



