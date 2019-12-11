ميرنا وليد - بيروت - إلتقى موقع الخليج 365 في الجزء الثاني من تغطية إحتفال أسرة مسلسل "سر" بإنتهاء التصوير، بالممثلين والممثلات المشاركين فيه بأدوار مختلفة، فتحدث الممثل ​فادي ابراهيم​ عن هذه التجربة، كذلك الممثل ​اسعد رشدان​، وكشفت الممثلة ​نيكول طعمة​ عن دورها بالمسلسل، وايضا الممثلة ​رانيا سلوان​ والممثل سامي أبو حمدان.

مسلسل "سر" من بطولة ​الممثلين بسام كوسا​ و​باسم مغنية​ و​داليدا خليل​ و​وسام حنا​ و​فادي إبراهيم​ و​رواد عليو​ و​ناتاشا​ شوفاني و​أسعد رشدان​ وسامي أبو حمدان ونيكول طعمة و​هشام ابو سليمان​ و​حسّان مراد​ وجوي هاني و​نوال كامل​ ورانيا سلوان وطارق انيش وجويس فارس و​تانيا فخري​ وسواهم.

والعمل من تأليف وسيناريو وحوار ​مؤيد النابلسي​ وإخراج ​مروان بركات​، ومن إنتاج شركة "​ميديا هاوس​ بيكتشرز" للمنتجين ​سامح مجدي​ ونهلة زيدان.

وتدور أحداث "سر" بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي ضمن 60 حلقة، تتشابك عبرها الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

التفاصيل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-فادي ابراهيم وأسعد رشدان ورانيا سلوان وسامي أبو حمدان ونيكول طعمة يكشفون عن السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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