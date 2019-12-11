غادة عبد الرازق تكشف أسباب توقف فيلم “رؤية”

متابعة بتجـــــــــرد: أزمة جديدة تواجه الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، بعد إعلان أحد المنتجين عن مقاضاتها للإخلال ببنود التعاقد المبرمة بينهما بخصوص فيلم “رؤية”، الذي كان من المفترض أن تقدمه غادة منذ عامين، وخصوصاً أن غادة كانت قد توقفت عن استكمال تصوير الفيلم، بعد أن بدأت تصوير بعض مشاهدها بالفعل، واتهمها المخرج بأنها لم ترد قيمة المبلغ الذي تقاضته كجزء من أجرها على بطولة الفيلم، مشيراً إلى أنه تعرض لخسارة بالغة بسبب توقف التصوير، مما جعله يهدد بالانتحار.

وفي تصريحات صحفية لها كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أن هذه الواقعة مرّ عليها أكثر من عامين، موضحة أن هناك ظروف قهرية أبعدتها تماماً عن الساحة الفنية، وجعلتها تفكر في الاعتزال، وبعد أن تغلّبت على تلك الظروف، اجتمعت مع المنتج ومخرج العمل، واتفقوا على عدم استكمال الفيلم، خاصة أنها صورت يومين فقط، ومن ثم انشغلت بعدة أعمال سينمائية ودرامية أخرى.

وقالت أنها ردّت المبالغ التي حصلت عليها من المنتج، لأنها لا تقبل أن يتضرر أحداً بسببها، وقالت: “لا أعرف سبب فتح هذا الموضوع مرة أخرى بعد مرور كل هذه السنوات، فا أنا لا تقبل بظلم أي شخص ولكن لا أسمح أيضاً لأحد أن يظلمني”.

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وعلمنا من مصادر قريبة أن غادة عبد الرازق تستعد لخوض سباق دراما رمضان المقبل، إذ تجهّز في سرية تامة مسلسل جديد من إنتاج ممدوح شاهين، وأن غادة حالياً في خضم الإستعدادات الخاصة بالمسلسل، للوقوف على تفاصيله الكاملة.

وقد أجرت الفنانة غادة عدة اجتماعات مع المنتج لاختيار السيناريو المناسب، من بين ثلاثة سيناريوهات معروضة عليها من كتّاب شباب، لذا تفكر في بدء التصوير منتصف يناير المقبل، حتى تلحق بالسباق الدرامي الرمضاني.

يذكر أن غادة عبدالرازق قدمت مسلسل “حدوتة مرة” خلال السباق الدرامي الرمضاني، وحقّق المسلسل نجاح كبير بعد عرضه في عدد من القنوات المصرية والعربية، إلا أنها دخلت في أزمة مع منتج المسلسل بسبب عدم حصولها على باقي مستحقاتها المالية.