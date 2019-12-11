“نتفليكس” تراهن على شاروخان

متابعة بتجــــــــرد: تواصل شركة نتفليكس الرهان بشدة على الهند، كواحدة من أكبر أسواق الترفيه في العالم، حيث تتنافس مع أكثر من ثلاثين منافساً، بما في ذلك “ديزني”، وفقاً لموقع “تيك كرانش”.

وقال ريد هاستنجز، الرئيس التنفيذي لـ”نتفليكس” خلال مؤتمر عقد في نيودلهي، إن الشركة تخطط لإنفاق 30 مليار روبية هندية، أو 420.5 مليون دولار على إنتاج وترخيص المحتوى في الهند هذا العام والعام المقبل، وتعاقدت الشركة مع الممثل الهندي العالمي شاروخان. وأنتجت نتفليكس- التي دخلت الهند كجزء من توسعها العالمي لأكثر من 200 دولة وإقليم في أوائل عام 2016- حتى الآن أكثر من عشرين من العروض والأفلام الأصلية في البلاد، ووقعت شراكات مع عدد من الاستوديوهات المحلية.

وحققت الشركة إيرادات قدرها 65 مليون دولار من أعمالها في الهند.

ومن المتوقع أن تنفق نتفليكس نحو 15 مليار دولار على المحتوى على مستوى العالم، خلال العام المقبل، لإنتاج محتوى أصلي خاص بالشبكة.

برزت الهند كواحدة من آخر أسواق النمو الكبيرة لشركات التكنولوجيا والترفيه العالمية، حيث ان نصف سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار يستخدمون الآن الإنترنت، ومن المتوقع أن ينمو سوق الفيديو وفق الطلب إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.