مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته

متابعة بتجـــــــرد: شغلت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور وروّاد مواقع التواصل بعد انتشار مقطع جديد أظهر وجهاً مختلفاً لها لم يألفه الجميع.

وجاء هذا خلال مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

ورداً على سؤال المراسلة عن سبب تأثرها وظهور الدموع في عينيها أشارت مايا دياب إلى أنها تبدو قوية لأن الحياة تتطلب ذلك ولأن هذا ما تعلمته من خلالها.

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ولفتت “دياب” إلى أنها تصبح ضعيفة عندما يتعلق الأمر ببيتها، مضيفة أنها تتعاطف مع الناس وتبدي استعدادها لمساعدتهم في حل مشاكلهم من دون أن تظهر ما تعانيه فعلاً، وتبين أن تأثرها ارتبط بتحدثها عن والدتها.

تجدر الإشارة إلى أن مايا طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “ربع ساعة”، من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

وكانت مايا دياب قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.