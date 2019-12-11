الفنانة التونسية لطيفة تنعى المخرج الكبير سمير سيف

نعت الفنانة التونسية لطيفة المخرج الكبير سمير سيف الذي وافته المنية مساء أمس اثر ازمة قلبية.

ونشرت لطيفة صورة للراحل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وعلقت عليها قائلة "‏رحم الله الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير سيف.‎#سمير_سيف".

ولاقت تغريدتها ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين "‏‎الله يرحمه" و "‏‎الله يرحمه ويغفر له" و "كان مخرج جميل له بصمته في السينما المصرية رحمة الله عليه".

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس ابن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس.

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