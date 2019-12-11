شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تعبر عن شخصيتها الحقيقية فى كليب "بصاتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة كارمن سليمان لتخطو أولى خطواتها نحو العالمية بتجربة غنائية جديدة كلياً، تظهر خلالها بشكل موسيقى غير متوقع، إبان تعاقدها مع واحدة من أشهر شركات الإنتاج العالمية.

حفل خاص جدًا من نوعه تدشن خلاله كارمن تعاقدها رسميًا مع شركة عالمية تتولى مهمة إنتاج عدة أعمال غنائية جديدة، تطلق أول أغنية يوم الخميس المقبل فى سهرة مميزة تشهدها القاهرة، بحضور أصدقائها المقربين ورفقاء مشوارها الفني من فنانين وملحنين وموزعين وموسيقيين والعائلة والأصدقاء المقربين.

وتكشف كارمن عن هويتها الحقيقية المتسمة بالجرأة والحيوية والطاقة وتطلق العنان لشخصيتها الحقيقية خلال اللون الموسيقى المفاجئ فى الأغنية المنتظرة "بصاتك"، التى يلحنها ويشرف عليها الملحن والمنتج مصطفى جاد، ومن كلمات سامى على، وتوزيع ماز، بينما تتعاون لأول مرة خلال الكليب مع المخرج أمير رواني، الذي أخرج "إنت معلم" للفنان المغربي سعد لمجرد.