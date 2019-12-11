شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Last Christmas يحقق 3 أضعاف ميزانيته فى شهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الدراما والرومانسية Last Christmas إيرادات وصلت إلى 85 مليون و 453 ألف دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 33 مليون و 453 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 52 مليون دولار حول العالم، ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 25 مليون دولار أمريكى.

وكان قد طرح فيلم Last Christmas ، في 8 نوفمبر الماضى، والعمل من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدورفي إطار الدراما والرومانسية، وتدورأحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.

كما شاركت كلارك بـ دور دينيريس تايجريان "أم التنانين" في مسلسل Game Of Thrones منذ موسمه الأول إلى أن أسدل الستار على المسلسل الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.