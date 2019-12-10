نجل طلعت زكريا يقدم فيلما يحكى قصة حياة والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن عمر نجل الفنان الكوميدى المصري الراحل طلعت زكريا، عن تقديم فيلم يحكى قصة حياة والده ويرصد مرحلة شبابه.

عمر، كشف في أحد اللقاءات التلفزيونية، وهو برنامج “عرب وود”، أنه سيجسد دور والده في الفيلم الذي يحكي قصة حياته قبل الشهرة ومواقف تعرض لها، وكتب عمر عبر حسابه على استجرام، قائلا: على الله التساهيل.

وكان الفنان طلعت زكريا قد رحل عن عالمنا، مؤخرا، متأثرا بمرضه، الأمر الذى أصاب الوسط الفنى، وكذلك جمهوره بصدمة شديدة، حيث تمتع طلعت زكريا طيلة حياته بحب الجمهور، بخلاف اجادته فى الأدوار التي كان يقدمها، مهما اختلف حجمها، وسواء كانت بطولة مطلقة أو مشاركة في البطولة.

Advertisements

وعلى جانب أخر، كان الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، قد شارك متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور للفنان أحمد السقا من عزاء والده.

نجل طلعت زكريا، علق على الصور قائلًا: “الصورة دي أنا فاكرها كويس وفاكر نظرة السقا ليا وحزنه الشديد على صديق عمره اللي اتخطف من الدنيا”.

وأضاف عمر قائلا: “أحمد السقا مش بس عشرة عمر وفي بيتنا من وإحنا عيال صغيرة، أحمد السقا جدع ورجولة ولو قولتله أي حاجه حرفيًا هيقولك رقبتي ليك”.